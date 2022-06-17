ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕС В БЮДЖЕТ 226,5 МЛН РУБЛЕЙ

14:59 20.06.2022 В Витебской области зарегистрировано 31 108 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7361 организация и 23 747 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 226,5 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 194,5 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 32,0 млн. рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 23,3%.