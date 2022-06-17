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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В ГОМЕЛЬ И ПРОДЛИЛА КУРСИРОВАНИЕ ПОЕЗДОВ ДО ГОМЕЛЯ И БРЕСТА


13:51 20.06.2022

В связи с сезонным увеличением пассажиропотока в целях удовлетворения спроса населения на железнодорожные перевозки Белорусская железная дорога назначила на 20-24 июня 2022 года дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 752/755 сообщением Минск -Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, из Минска поезд будет отправляться 20-23 июня 2022 года в 15:50 и прибывать в Гомель в 19:06.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 21 по 24 июня. Из Гомеля он отправится в 04:43 и прибудет в столицу Беларуси в 07:53.

Кроме того, БЖД продлевает период курсирование ранее назначенных поездов межрегиональных линий экономкласса № 648 Минск-Гомель и межрегиональных линий бизнес-класса № 723/724 Минск-Брест.

Поезд № 648 Минск-Гомель будет курсировать по пятницам до 19 августа 2022 года. Он отправится из Минска в 16:27 и прибудет в Гомель в 20:56.

Поезд № 723/724 Минск-Брест будет курсировать до 9 декабря 2022 года также по пятницам.

Из Минска поезд № 723 будет отправляться в 16:14, а прибывать на станцию Брест-Центральный в 20:14 (остановки предусмотрены на станциях Барановичи-Центральные, Ивацевичи, о.п. Береза-Город, Оранчицы, Жабинка).

В обратном направлении поезд №724 Брест-Минск будет отправляться из Бреста в 20:46 и прибывать в Минск в 00:36. В пути следования он также будет делать остановки на станциях Жабинка, Оранчицы, о.п. Береза-Город, Ивацевичи, Барановичи-Центральные.
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