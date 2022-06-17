С начала года граждане Брестской области представили более 3800 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, из них более 91% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места его жительства, постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность, где физическому лицу будет предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет.

Кроме того, любое физическое лицо может получить доступ к личному кабинету дистанционно на сайте Министерства по налогам и сборам через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).