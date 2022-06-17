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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАЖДАНЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПРЕДСТАВИЛИ СВЫШЕ 3800 НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С ФИЗЛИЦ
13:44 20.06.2022
С начала года граждане Брестской области представили более 3800 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, из них более 91% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.
Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места его жительства, постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность, где физическому лицу будет предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет.
Кроме того, любое физическое лицо может получить доступ к личному кабинету дистанционно на сайте Министерства по налогам и сборам через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).
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