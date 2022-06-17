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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КЕРАМИН» ВСТУПИЛО В АССОЦИАЦИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ


13:37 20.06.2022

ОАО «КЕРАМИН» вступило в Ассоциацию производителей керамических материалов. Решение о вступлении было принято на внеочередном общем собрании Ассоциации производителей керамических материалов еще 12 мая 2022 года, но известно стало об этом недавно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вступление в ассоциацию открывает для ОАО «КЕРАМИН» новые возможности, которые позволят расширить партнерские связи в Российской Федерации и сделать продукцию еще лучше и привлекательнее для потребителей.

Ассоциация производителей керамических материалов (АПКМ) была создана в 2009 году с целью объединения производителей строительной керамики для достижения положительных результатов в части реализации политики продвижения своей продукции, она объединяет крупнейших производителей с географией расположения от Калининграда до Якутии, крупнейшие производства Центральной части России. В рамках развития международных связей АПКМ налаживает сотрудничество с партнерами из Азербайджана и Узбекистана, других стран СНГ.

В состав участников АПКМ производителей керамической плитки входят такие компании, как ООО «Церсанит Трейд», ООО «Витра Плитка», АО «Керамогранитный завод», ООО «Квадро Декор», ООО «Керама Центр», ООО «Керранова плюс» и другие.

В состав участников АПКМ производителей керамических кирпича и камня входят компании: ЗАО «Норский керамический завод», ОАО «Гжельский кирпичный завод», Группа компаний TEREX, ООО «БалтКерамика», Группа компаний BRAER, ООО «Магма Керамик», ООО «КЕММА», ОАО «Керма» и другие.

В состав АПКМ входит Научный центр керамики ВНИИСТРОМ (основан на базе и укомплектован высокопрофессиональными научными работниками ВНИИСТРОМ им. П.П.Будникова), Ассоциация поддерживает тесные контакты с ведущими профильными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями (в том числе РХТУ им. Д.И.Менделеева, ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, НИИ строительной физики РААСН, НИИ Мосстрой, МИСИ-МГСУ.
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