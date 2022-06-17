В июне годовая инфляция в Беларуси может остаться вблизи 17%. Об этом говорится в кратком еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что инфляционное давление в Беларуси в мае оставалось повышенным. Потребительские цены выросли за год на 17%. Прирост цен за месяц с устранением сезонности оценивается в 0,8-0,9%, что ниже апрельского значения, но по-прежнему выше темпа, соответствующего цели 5%.

«Замедление месячной инфляции в мае связано с динамикой высоко волатильных цен плодоовощной продукции», - поясняют аналитики ЕАБР.

Очищенная от сезонности базовая инфляция осталась на апрельском уровне — 1,3% м/м.

«Это говорит о сохраняющемся давлении на цены со стороны повышения издержек из-за транспортно-логистических осложнений и роста цен на сырье на мировом рынке. Действие обозначенных факторов сохранится в ближайшие месяцы, однако усилится дезинфляционное влияние слабого внутреннего спроса. В результате годовая инфляция в июне может остаться вблизи 17%», - считают экономисты ЕАБР.