Более 247 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам выборочной проверки частной строительной организации из Шклова, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, в ходе проверки инспекцией МНС по Шкловскому району выборочной проверки общества с ограниченной ответственностью «К» (ООО «К»), основным видом деятельности которого являются прочие отделочные работы, с учетом собранных проверкой доказательств выявлена схема минимизации налоговых обязательств, а именно, установлено отнесение проверяемым субъектом в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, суммы вознаграждений в размере 652,4 тыс. рублей «подконтрольным» индивидуальным предпринимателям (ИП) за субподрядные строительно-монтажные работы, которые фактически ими не выполнялись (одним ИП выполнялись частично), а выполнялись работниками ООО «К».

Проверкой суммы вознаграждений данным индивидуальным предпринимателям признаны доходом физических лиц и директора ООО «К» на сумму переданных ему данными ИП денежных средств, источником которого является ООО «К», в связи с чем из суммы выплаченных физическим лицам доходов организации как налоговому агенту предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в общей сумме 80,9 тыс. рублей.

Проверкой в соответствии со статьей 33 НК в результате искажения организацией сведений об объектах налогообложения, подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях, произведена корректировка налоговой базы по налогу на прибыль, подоходному налогу с физических лиц.

Кроме того, при проведении проверки установлено занижение налоговой базы по налогу при УСН за 2016-2018 годы и НДС за 2016 год, 2018-2019 годы на стоимость оказанных услуг генподрядчика, стоимость выполненных строительных работ, а также в связи с несоответствием данных бухгалтерского учета организации данным налоговых деклараций (расчетов).

За установленные в ходе проверки нарушения организация, кроме доплаты в бюджет, привлечена к штрафу по статьям 14.4 и 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в сумме 77,7 тыс. рублей.