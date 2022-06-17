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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ПОДРОС НА 0,9%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 13,3%
11:56 20.06.2022
В Беларуси розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 26,3 млрд рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,7 рубля против 16,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в январе-мае 2022 г. составил 24,5 млрд рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 54,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 86,7% к уровню января-мая 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 1,5 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
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