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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БРЕСТСКОЙ ТАМОЖНИ 21 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
11:38 20.06.2022
Заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремеюк проведет 21 июня 2022 года прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, звонки физических и юридических лиц будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Бресте 8 (0162) 47-01-16.
Виктор Веремеюк курирует следующие направления деятельности: эксплуатация объектов таможенной инфраструктуры; организация и проведение государственных закупок товаров (работ, услуг); оснащение таможни техническими средствами таможенного контроля, приборами радиационного контроля и их эксплуатация; организация мероприятий идеологического, воспитательного и предупредительно-профилактического характера, направленные на повышение эффективности работы таможни.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» гражданам необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого им юридического лица и его юридический адрес.
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