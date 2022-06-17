Заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремеюк проведет 21 июня 2022 года прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, звонки физических и юридических лиц будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Бресте 8 (0162) 47-01-16.

Виктор Веремеюк курирует следующие направления деятельности: эксплуатация объектов таможенной инфраструктуры; организация и проведение государственных закупок товаров (работ, услуг); оснащение таможни техническими средствами таможенного контроля, приборами радиацион­ного контроля и их эксплуатация; организация мероприятий идеологического, воспитательного и предупредительно-профилактического характера, направленные на повышение эффективности работы таможни.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» гражданам необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого им юридического лица и его юридический адрес.