ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» представило легковые и грузовые электромобили, а также элементы компонентной базы для электротранспорта на выставке «День электротранспорта», которая прошла 17 июня 2022 года на площадке Национальной библиотеки в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставочной площадке были представлены электропогрузчики вилочные АМКОДОР Е16 и АМКОДОР Е25, которые применяется для обработки поддонных или пакетных грузов в открытых складских помещениях, заводских цехах, на железнодорожных вокзалах, в портах и других грузообрабатывающих пунктах. Это экологически чистый тип техники для окружающей среды.