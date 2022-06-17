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ЭКОНОМИКА РБ
МАШИНЫ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛИ В МИНСКЕ НА ВЫСТАВКЕ «ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА»
11:15 20.06.2022
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» представило легковые и грузовые электромобили, а также элементы компонентной базы для электротранспорта на выставке «День электротранспорта», которая прошла 17 июня 2022 года на площадке Национальной библиотеки в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставочной площадке были представлены электропогрузчики вилочные АМКОДОР Е16 и АМКОДОР Е25, которые применяется для обработки поддонных или пакетных грузов в открытых складских помещениях, заводских цехах, на железнодорожных вокзалах, в портах и других грузообрабатывающих пунктах. Это экологически чистый тип техники для окружающей среды.
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