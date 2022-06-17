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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УПАЛ НА 19,5%
10:55 20.06.2022
В Беларуси грузооборот транспорта в январе-мае 2022 г. составил 39,8 млрд тонно-километров, или 80,5% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-мае 2022 г. пассажирооборот составил 7596,8 млн пассажиро-километров, или 101,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 629,3 млн человек, или 96,2% к январю-маю 2021 г.
Данные про грузоперевозки транспортных организаций республики Белстат не приводит.
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