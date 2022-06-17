|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ В БАРАНОВИЧАХ НЕДОПЛАТИЛА 2,6 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
10:34 20.06.2022
Барановичской финансовой милицией пресечена противоправная деятельность по уклонению от уплаты налогов фактического руководителя и должностных лиц коммерческой компании, занимающейся сдачей внаем недвижимого имущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проверки было установлено, что фактический руководитель компании совместно с наемным директором и главным бухгалтером с целью минимизации налоговых платежей зарегистрировали 3 подконтрольные предприятия, а также одного индивидуального предпринимателя.
В последующем между основной компанией и созданными структурами искусственно распределялась деятельность – неоднократно формально оформлялась передача в аренду и субаренду этим предприятиям собственности компании, которая сдавалась в аренду, а также переоформлялось право собственности на объекты недвижимости (торговые центры, гостиницы), расположенные на территории Брестской и Минской областей. Данные манипуляции производились с целью искусственного распределения получаемой выручки между созданными предприятиями (и незаконного занижения прибыли основной компании), что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения для уплаты налогов.
Незаконная деятельность велась на протяжении 5 лет. В результате незаконного занижения налоговой базы коммерческая компания недоплатила в бюджет 2,6 млн рублей налогов.
В отношении фактического собственника компании и его пособников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов). Проводится предварительное следствие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
Курсы в банках
на 20.06.2022
Конвертация в банках
на 20.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте