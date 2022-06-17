Барановичской финансовой милицией пресечена противоправная деятельность по уклонению от уплаты налогов фактического руководителя и должностных лиц коммерческой компании, занимающейся сдачей внаем недвижимого имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проверки было установлено, что фактический руководитель компании совместно с наемным директором и главным бухгалтером с целью минимизации налоговых платежей зарегистрировали 3 подконтрольные предприятия, а также одного индивидуального предпринимателя.

В последующем между основной компанией и созданными структурами искусственно распределялась деятельность – неоднократно формально оформлялась передача в аренду и субаренду этим предприятиям собственности компании, которая сдавалась в аренду, а также переоформлялось право собственности на объекты недвижимости (торговые центры, гостиницы), расположенные на территории Брестской и Минской областей. Данные манипуляции производились с целью искусственного распределения получаемой выручки между созданными предприятиями (и незаконного занижения прибыли основной компании), что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения для уплаты налогов.

Незаконная деятельность велась на протяжении 5 лет. В результате незаконного занижения налоговой базы коммерческая компания недоплатила в бюджет 2,6 млн рублей налогов.

В отношении фактического собственника компании и его пособников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов). Проводится предварительное следствие.