В ОАО «Гродно Азот» с 19 июня 2022 года цеха аммиак-4 и карбамид-4 остановлены на плановый капитальный ремонт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при плановой остановке с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке.

После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

«Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», - заверили в ОАО «Гродно Азот».

Кроме того, в воскресенье на предприятии проводились пусковые операции в цехе АКиКАС.

Согласно официальной информации, 19 июня в 6:22 в результате срабатывания блокировки при проведении проверки датчика давления в цехе АКиКАС произошла остановка отделения азотной кислоты. Агрегат был переведен в безопасное состояние, начаты пусковые операции, в ходе которых наблюдалось кратковременное увеличение содержания NOx в отходящих газах.

«Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок. Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ с учетом направления ветра. Угрозы городу, экологии и жителям нет», - рассказали в ОАО «Гродно Азот».