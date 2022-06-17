В Беларуси объем промышленного производства в январе-мае 2022 г. в текущих ценах составил 67,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,3%, в обрабатывающей промышленности» – 95%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,3%.