Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-май 2022 г. в текущих ценах составил 70,6 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 3,4% меньше к уровню января-мая 2021 г.

Индекс-дефлятор ВВП за пять месяцев 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 114%.