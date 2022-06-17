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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ НА 10%
17:56 17.06.2022
ОАО «МТЗ» в январе-мае 2022 года увеличил экспорт товаров на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает Telegram-канал завода.
Согласно информации, всего за рубеж предприятие продало продукции почти на $300 млн.
За пять месяцев нынешнего года МТЗ изготовил 15 842 единицы техники. Темп роста составил 106,7% по сравнению с январе-маем 2021 года.
Главная цель на краткосрочную перспективу — достичь экспорта продукции в $1 миллиард. Для этого МТЗ планирует открывать для продаж новые страны, расширять присутствие на традиционных рынках, увеличивать ассортимент продукции, развивать товаропроводящую сеть и рекламно-выставочную деятельность, создавать сборочные производства.
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