Потенциал дальнейшего развития экономики Гомельщины может раскрыться в производственных инвестпроектах. Об этом заявила 17 июня 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич во время поездки в Гомель.

Заместитель главы экономического ведомства приняла участие в заседании облисполкома, продолжив цикл мероприятий, направленных на отбор перспективных инвестиционных проектов для последующего включения в Концепцию государственной политики регионального развития Беларуси. Участникам были представлены соответствующие предложения Гомельского, Лоевского, Речицкого, Рогачевского, Чечерского, Мозырского, Наровлянского, Хойникского горисполкомов.

«Минэкономики последовательно оказывает поддержку регионам в формировании инвестпроектов, имеющих наибольший потенциал ускорить развитие территорий.

Уникальный облик экономики Гомельщины, во многом, определяет промышленность. Именно в этой отрасли может раскрыться потенциал компетенций и возможностей для дальнейшего повышения конкурентоспособности региона.

В текущих условиях также необходимо активнее продвигать те бизнес-идеи, которые опираются на производственную кооперацию с нашими российскими партнерами, в том числе, в рамках импортозамещения. Близость промышленных гигантов области к границе такому сотрудничеству будет способствовать. Подобное продуктивное взаимодействие наших деловых кругов безусловно получит поддержку со стороны правительства», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

В завершении рабочей поездки заместитель министра экономики встретилась с руководством СЭЗ «Гомель-Ратон» и посетила ООО «Делком40». В ходе общения Татьяны Бранцевич с менеджментом предприятия была определена стратегия дальнейшей работы организации.