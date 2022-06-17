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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,2%
17:11 17.06.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 110,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,2% и 113,1% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 110%, потребительские товары – 101,9% и 109,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,5%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 113,4%, в том числе в растениеводстве – 94,9% и 115% соответственно, животноводстве – 102,8% и 113,1%.
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