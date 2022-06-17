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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 30 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА»
16:53 17.06.2022
ЗАО 30 июня 2022 года Белорусская железная дорога (БЖД) проведет «Единый день пассажира» в очном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 14:00 до 17:00 пассажиры смогут при личной встрече задать свои вопросы специалистам белорусской магистрали в устной и письменной формах. Их обращения будут рассмотрены в соответствии с законом «Об обращении граждан и юридических лиц».
«Единый день пассажира» пройдет на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше. Места проведения мероприятий будут оформлены в едином корпоративном стиле.
Кроме того, с 17 по 30 июня 2022 года на официальном интернет-сайте БЖД организован опрос общественного мнения (анкетирование) по вопросам совершенствования обслуживания пассажиров при организации пассажирских перевозок на Белорусской железной дороге.
«Единый день пассажира» проводится на Белорусской железной дороге регулярно, начиная с 2015 года.
Четыре раза в год представители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях сохранения здоровья пассажиров с декабря 2020 года Белорусская железная дорога проводила «Единый день пассажира» в онлайн-формате.
Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг, считают в БЖД.
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