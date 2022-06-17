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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РАБОТЫ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 МЛРД РУБЛЕЙ
15:56 17.06.2022
Экономический эффект от работы первого энергоблока БелАЭС оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
«С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработано 9,3 млрд кВтч. электроэнергии, что позволило заместить 2,4 млрд куб м. природного газа. Экономический эффект -около 1 млрд белорусских рублей», - проинформировал Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Минэнерго.
Сейчас первый энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте – эти работы проводятся на атомных станциях ежегодно.
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