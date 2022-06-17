Министерство связи и информатизации 17 июня провело второй региональный семинар "Проект "Умные города Беларуси" и организация системы подготовки специалистов для его реализации".

Как сообщает Telegram-канал министерства, большое внимание собравшиеся уделили реализации мероприятий по внедрению платформенных решений и сервисов в сфере умных городов, а также вопросам создания комплексной системы подготовки специалистов для нужд цифровой экономики и реализации "проекта будущего" "Умные города Беларуси".

В ходе семинара проведены презентации: "проекта будущего" "Умные города Беларуси"; системы подготовки специалистов для реализации проекта; научно-образовательного центра "Умный город", созданного на базе УО "Белорусская государственная академия связи"; проектов "Мой город", "Мой университет" от РУП "Белтелеком".

Аналогичные мероприятия запланированы к проведению во всех регионах страны. Они помогут познакомить широкий круг заинтересованных с возможностями, ходом реализации и перспективами цифровых проектов, обсудить актуальные вопросы их внедрения и подготовки соответствующих кадров.

Комплексный проект "Умные города Беларуси" Министерство связи и информатизации реализует в соответствии с госпрограммой "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы" и планом мероприятий по реализации "проекта будущего".