В связи с сезонным снижением пассажиропотоков с 20 июня 2022 года на летний период вносятся изменения в расписание движения поездов метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.

Согласно информации, интервал движения в часы «пик» по 1-й линии составит 2,5 минуты, по 2-й линии - 3 минуты.

По 3-ей линии интервал движения в часы «пик» составит 8 минут, в дневное время и по выходным дням 12 минут.