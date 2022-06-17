|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В МИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ С 20 ИЮНЯ ИЗМЕНЯТСЯ
14:50 17.06.2022
В связи с сезонным снижением пассажиропотоков с 20 июня 2022 года на летний период вносятся изменения в расписание движения поездов метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.
Согласно информации, интервал движения в часы «пик» по 1-й линии составит 2,5 минуты, по 2-й линии - 3 минуты.
По 3-ей линии интервал движения в часы «пик» составит 8 минут, в дневное время и по выходным дням 12 минут.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
Курсы в банках
на 17.06.2022
Конвертация в банках
на 17.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте