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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА ПРОВЕРИТ 388 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
14:16 17.06.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области сформировал план выборочных проверок на второе полугодие 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, во втором полугодии текущего года запланированы проверки 388 субъектов хозяйствования Гомельщины, из них 50 субъектов – в форме совместных проверок.
С планом выборочных проверок можно ознакомиться на сайтах КГК Беларуси и Комитета области.
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