Комитет государственного контроля Гомельской области сформировал план выборочных проверок на второе полугодие 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, во втором полугодии текущего года запланированы проверки 388 субъектов хозяйствования Гомельщины, из них 50 субъектов – в форме совместных проверок.

С планом выборочных проверок можно ознакомиться на сайтах КГК Беларуси и Комитета области.