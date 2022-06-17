В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,8%, с декабрем 2021 г. – 113,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в мае составил 20,5%. За январь-май 2022 года к уровню января-мая 2021 года цены увеличились на 16,5%.

Непродовольственные товары в мае 2022 года подорожали по сравнению с апрелем на 1,2%, с начала года – на 14,5%. В мае 2022 года к маю 2021 года цены подскочили на 18,9%. За январь-май 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в мае 2022 года подорожали по сравнению с апрелем на 0,2%, с начала года – выросли на 8,4%. В мае 2022 года к маю 2021 года стоимость услуг взлетела на 11%. За январь-май 2022 года к уровню января-мая 2021 года цены на услуги увеличились на 10,3%.