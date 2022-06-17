Лукашенко потребовал активного вовлечения промпредприятий страны в работу по импортозамещению. Требование прозвучало 17 июня во время рабочей поездки в Бобруйск Могилевской области.

"Мы будем вас поддавливать. Импортозамещение - это шанс. С одной стороны, шанс. С другой стороны, тяжелая работа, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Нам надо задействовать производства, которые сейчас не очень работают. Надо пристегнуть такие предприятия, загрузить".

Во время посещения "Бобруйскагромаша" его вниманию представили широкий спектр импортозамещающей продукции промпредприятий страны.

Подробно о деятельности в области импортозамещения доложили руководители таких предприятий, как "Бобруйскагромаш", Минский моторный завод, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, холдингов "Автокомпоненты", "Нива-Холдинг", "АМКОДОР", "БЕЛАЗ-Холдинг", Объединенного института машиностроения НАН, "Белкоммунмаша". Было подчеркнуто, что на каждом из промышленных объектов на протяжении последнего времени ведется системная работа по импортозамещению и максимальной локализации производства продукции. Причем в ряде случаев важна не только сиюминутная финансовая выгода, но и долгосрочные преимущества, когда производитель может управлять ресурсами, быть уверенным, что вовремя получит необходимые детали и компоненты.

Речь шла также о реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов, о новейших разработках отечественного Минпрома. Среди образцов такой техники будущего был представлен, например, электрогрузовик "Белкоммунмаша".