ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ВОВЛЕЧЬ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ В РАБОТУ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ


13:21 17.06.2022

Лукашенко потребовал активного вовлечения промпредприятий страны в работу по импортозамещению. Требование прозвучало 17 июня во время рабочей поездки в Бобруйск Могилевской области.

"Мы будем вас поддавливать. Импортозамещение - это шанс. С одной стороны, шанс. С другой стороны, тяжелая работа, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Нам надо задействовать производства, которые сейчас не очень работают. Надо пристегнуть такие предприятия, загрузить".

Во время посещения "Бобруйскагромаша" его вниманию представили широкий спектр импортозамещающей продукции промпредприятий страны.

Подробно о деятельности в области импортозамещения доложили руководители таких предприятий, как "Бобруйскагромаш", Минский моторный завод, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, холдингов "Автокомпоненты", "Нива-Холдинг", "АМКОДОР", "БЕЛАЗ-Холдинг", Объединенного института машиностроения НАН, "Белкоммунмаша". Было подчеркнуто, что на каждом из промышленных объектов на протяжении последнего времени ведется системная работа по импортозамещению и максимальной локализации производства продукции. Причем в ряде случаев важна не только сиюминутная финансовая выгода, но и долгосрочные преимущества, когда производитель может управлять ресурсами, быть уверенным, что вовремя получит необходимые детали и компоненты.

Речь шла также о реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов, о новейших разработках отечественного Минпрома. Среди образцов такой техники будущего был представлен, например, электрогрузовик "Белкоммунмаша".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
валюта курс
EUR 2.6597
USD 2.5643
RUB 4.5024
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6716 +0.0119
USD 2.5569 -0.0074
RUB 4.4915 -0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7550 2.7900
USD 2.5900 2.6100
RUB 3.6000 4.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 17.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0740
EUR/RUB 63.5000 77.5000
USD/RUB 58.5000 72.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте