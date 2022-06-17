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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ МИКРОАВТОБУСЫ МАЗ ПРЕЗЕНТОВАНЫ В МОСКВЕ


12:39 17.06.2022

На территории официального дистрибьютора ООО «МАЗ-РУС» в Москве состоялась презентация линейки микроавтобусов МАЗ для представителей субъектов товаропроводящей сети в Российской Федерации, корпоративных партнеров, заводов-производителей специальной техники, а также организаций и перевозчиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», на мероприятии была представлена новая техника: МАЗ-281040 и МАЗ-365022, а представители завода «Брестмаш», на котором собираются эти микроавтобусы, совместно с представителями Минского автомобильного завода и ООО «МАЗ-РУС» рассказали о технических характеристиках новинок и перспективах реализации на российском рынке.

МАЗ-281040 и МАЗ-365022 стали первыми легкими автомобилями в производственной линейке Минского автозавода. МАЗ-281040 предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней протяженности. Микроавтобус представлен в 2-х комплектациях: 9+1 и 15+1, что позволит удовлетворить потребности любого перевозчика.

МАЗ-365022 – коммерческий малотоннажный автомобиль грузоподъемностью от 760 до 1150 кг с объемом грузового отсека 12м2. Внутренний размер грузового отсека 3,4 х 1,8 х 1,8 м, полная масса 3490-4050 кг. Этот автомобиль может использоваться под любые надстройки от промтоварного фургона до машины скорой помощи.

«Запуск продаж новой линейки микроавтобусов, особенно в условиях активизации работы в рамках программы импортозамещения, позволит Минскому автомобильному заводу выйти на новые сегменты рынка, а также усилить позиции отечественного бренда в Российской Федерации в целом», - отметили в пресс-службе.
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