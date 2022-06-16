В январе-мае 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1918,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1888 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 213,5 тыс. тонн, молока – 849,6 тыс. тонн, яиц получено 475,9 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,9% молока и 90,5% производства яиц.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 939,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 324,7 тыс. голов. Численность свиней составила 620,3 тыс. голов.