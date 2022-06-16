|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 10 ТЫСЯЧ
11:03 17.06.2022
Число электромобилей в Беларуси достигло 10 тысяч. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на выставке ко Дню электротранспорта.
В этом году выставка проходит в третий раз. В ней участвуют более 20 компаний.
Для развития электромобильности в стране созданы комфортные условия, отметил Виктор Каранкевич. Действуют стимулирующие меры. Ежегодно увеличивается количество электрозарядных станций – всего их в стране 680.
«Все это дает результат. По последним данным, число электромобилей в Беларуси достигло 10 тыс. Рост по сравнению с прошлым годом - более чем в 2 раза», - констатировал Виктор Каранкевич, слова которого приводятся в Telegram-канале Минэнерго.
По его словам, растут и объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – в 2021 году этот показатель увеличился на 38 % по сравнению с 2020 годом до 10 млн. кВтч.
Наряду с развитием рынка легковых электромобилей расширяется парк общественного электротранспорта - на городских маршрутах сегодня курсирует более 100 электробусов. Это экологичная надежная техника, обеспечивающая высокий уровень комфорта для пассажиров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
Курсы в банках
на 17.06.2022
Конвертация в банках
на 17.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте