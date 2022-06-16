Число электромобилей в Беларуси достигло 10 тысяч. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на выставке ко Дню электротранспорта.

В этом году выставка проходит в третий раз. В ней участвуют более 20 компаний.

Для развития электромобильности в стране созданы комфортные условия, отметил Виктор Каранкевич. Действуют стимулирующие меры. Ежегодно увеличивается количество электрозарядных станций – всего их в стране 680.

«Все это дает результат. По последним данным, число электромобилей в Беларуси достигло 10 тыс. Рост по сравнению с прошлым годом - более чем в 2 раза», - констатировал Виктор Каранкевич, слова которого приводятся в Telegram-канале Минэнерго.

По его словам, растут и объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – в 2021 году этот показатель увеличился на 38 % по сравнению с 2020 годом до 10 млн. кВтч.

Наряду с развитием рынка легковых электромобилей расширяется парк общественного электротранспорта - на городских маршрутах сегодня курсирует более 100 электробусов. Это экологичная надежная техника, обеспечивающая высокий уровень комфорта для пассажиров.