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ЭКОНОМИКА РБ


ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ В РЕГИОНАХ НЕ СНИЖАЮТСЯ - МИНЭКОНОМИКИ


10:48 17.06.2022

Требования правительства к инвестиционным проектам в регионах не снижаются. Об этом заявил 16 июня 2022 года министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Барановичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, глава экономического ведомства принял участие в заседании, посвященном формированию перечня «прорывных» инвестиционных проектов Брестской области. На мероприятии свои предложения в Концепцию государственной политики регионального развития представило руководство Брестского, Барановичского и Пинского горисполкомов. Ранее аналогичные заседания в онлайн-формате проходили в Витебской и Могилевской областях.

«Требования правительства к инвестиционным проектам, которые планируется реализовать в каждом районе, в текущих условиях не снижаются. Это должны быть бизнес-идеи, которые окажут существенное влияние на развитие территорий. Параметры их эффективности определены – создание рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже, чем в отрасли. Приоритетными являются те производственные инициативы, которые направлены на импортозамещение и использование местных сырьевых ресурсов.

Наш подход – выбрать, по меньшей мере, по три основных проекта и по три – перспективных на каждый район или город.

Сегодня мы заслушали предложения городов 80 «плюс» – Бреста, Барановичей, Пинска. Особенностью этих регионов является высокий производственный потенциал. И, соответственно, предлагаемые проекты должны учитывать и развивать эти возможности. От этого постулата необходимо отталкиваться и не снижать критерии отбора. Только такие предложения будут поддержаны Минэкономики и включены в Концепцию регионального развития.

К инвестиционной работе нельзя подходить формально. Это реальный резерв для усиления экономического роста регионов и повышения их конкурентоспособности. Эффективно его задействовав, мы создадим надежную базу для выполнения стратегической задачи государственного масштаба – обеспечить комфортные условия жизни в каждом уголке страны», – подчеркнул Александр Червяков.

Министр экономики посетил индустриальную площадку на территории бывшего завода санэлектрозаготовок, где малому бизнесу были предложены неиспользуемые здания, которые они отремонтировали и сегодня задействуют в производственных целях.

Руководитель министерства также посетил Барановичский завод автоматических линий и филиал ЗАО «Атлант» – Барановичский станкостроительный завод. Александр Червяков пообщался с их руководством и обсудил инвестиционные перспективы развития этих предприятий.
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