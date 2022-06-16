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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ТАМОЖНИ 23 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
09:54 17.06.2022
23 июня 2022 года первый заместитель начальника Гомельской таможни Константин Троцюк проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, вонки будут приниматься с 11.00 до 12.00 по телефону в Гомеле (8-0232) 79-21-21.
В соответствии с законом об обращениях граждан, при обращении на «прямую телефонную линию» необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и (или) месте работы (учебы).
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