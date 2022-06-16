За январь-апрель 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 16,8%, рентабельность продаж – 12,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 11,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,2 млрд рублей, или 19% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 11,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 17,4% от общего объема кредиторской задолженности.