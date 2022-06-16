Необходимо усовершенствовать правовую базу, чтобы в полной мере реализовать потенциал ипотеки. Об этом заявил 16 июня 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом о законопроекте «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке» на заседании восьмой сессии Совета Республики Национального собрания.

Как отметил Юрий Чеботарь, предлагаемые нововведения учитывают успешный опыт других государств, прежде всего, стран ЕАЭС и Российской Федерации. Утверждение этих правовых норм позволит расширить возможность получения ипотечного кредита, гарантируя должную защиту залогодержателей. Первый заместитель министра экономики перечислил ключевые изменения Закона «Об ипотеке».

«Во-первых, более четко определен предмет ипотеки. Из-под действия Закона выведена ипотека многолетних насаждений, воздушных и морских судов, космических объектов. Норма хоть и техническая, но устраняет правовой пробел.

Во-вторых, введено понятие «созалогодержатели». Иными словами, несколько лиц могут обладать равными правами на получение удовлетворения из стоимости предмета ипотеки.

В-третьих, характеристики предмета ипотеки могут изменяться, но это никак не влияет на договорные обязательства.

В-четвертых, кредитополучатель обязан уведомлять залогодержателя о предъявлении прав на переданное в ипотеку имущество третьих лиц, возникновении угрозы повреждения или уничтожения предмета ипотеки либо заключении договора, изменяющего режим переданного в ипотеку имущества.

В-пятых, устанавливаются последствия несоблюдения условий сдачи имущества в аренду, безвозмездной передачи в пользование и др. При взыскании такого имущества все права третьих лиц прекращаются.

В-шестых, нововведение с важным социальным эффектом. Если у должника имеется иное имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования залогодержателя и размер просрочки сравнительно невелик, взыскано может быть оно, а не жилье в ипотеке.

В-седьмых, усовершенствованы подходы к порядку передачи в ипотеку капитального строения с изолированными помещениями или машино-местами. При передаче здания в ипотеку целиком, под нее также попадают все помещения. Но не наоборот.

В-восьмых, продлевается срок для обращения за госрегистрацией с трех до шести месяцев. Это связано с тем, что требуется время на оценку и согласования», – рассказал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, вносимые в закон «Об ипотеке» изменения позволят расширить права залогодателей на получение ипотеки и исполнение обязательств, повысить заинтересованность банков в развитии рынка ипотечного жилья, в том числе посредством софинансирования. Ипотека имеет огромный потенциал, и необходимо создать соответствующую правовую базу, чтобы реализовать его в полной мере.