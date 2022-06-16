За 5 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 871,1 млн рублей, что на 14,7% больше чем в аналогичном периоде 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (42,7%), налога на добавленную стоимость (12,2%), налога на прибыль (10,4%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,8%) и акцизов (5,9%).

Наибольший вклад в бюджет области внесли организации государственного сектора экономики – 48,9%, доля поступлений организаций негосударственного сектора составляет 41,6%, индивидуальных предпринимателей – 6,0%, физических лиц – 3,5%.