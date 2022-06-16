|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,7%
17:54 16.06.2022
За 5 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 871,1 млн рублей, что на 14,7% больше чем в аналогичном периоде 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (42,7%), налога на добавленную стоимость (12,2%), налога на прибыль (10,4%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,8%) и акцизов (5,9%).
Наибольший вклад в бюджет области внесли организации государственного сектора экономики – 48,9%, доля поступлений организаций негосударственного сектора составляет 41,6%, индивидуальных предпринимателей – 6,0%, физических лиц – 3,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
Курсы в банках
на 16.06.2022
Конвертация в банках
на 16.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте