БГУ представит около 15 научно-технических разработок на Международной выставке Iran agrofood, которая пройдет 17-20 июня в Тегеране (Иран).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в число экспонатов войдут пищевые добавки, новые технологии и химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, а также ветеринарные средства.

Среди инноваций БГУ «Съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок». Они являются единственным видом биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в сортировке и специальных условиях утилизации, сохраняет вкус, аромат, эстетический внешний вид и стерильность продуктов. Новый вид обертки нетоксичен, полностью разлагается в организме человека и животных, способен в разы сократить использование пластика.

Посетители выставки познакомятся также с уникальной технологией Landscape по восстановлению грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря новому подходу грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени работы по борьбе с этими загрязнениями на территории нашей страны проводились путем сжигания загрязненных почв.

На стенде БГУ также продемонстрируют «Дезинфицирующие средства для обработки сельскохозяйственных производственных предприятий», «Ветеринарные биопрепараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных, мелких домашних животных, пушных зверей», биопрепарат для стимуляции роста корней овощных сельскохозяйственных растений «Корнеплюс» и др.

Продукцию БГУ представят в коллективном разделе научно-технических и инновационных разработок Национальной экспозиции Беларуси.

Международная выставка Iran agrofood – ключевое отраслевое мероприятие в области пищевого производства и сельского хозяйства в Иране. Основные разделы выставки: сельскохозяйственная техника, продукты питания и напитки, оборудование для их производства, общественное питание, хранение и упаковка, ингредиенты и др.

Выставка проводится ежегодно. В прошлом году ее участниками стали 311 организаций и предприятий. В этот раз свою продукцию представят Беларусь, Бразилия, Германия, Италия, Турция, Нидерланды и Россия.