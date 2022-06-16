|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРЕДСТАВИТ ОКОЛО 15 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТЕГЕРАНЕ
17:42 16.06.2022
БГУ представит около 15 научно-технических разработок на Международной выставке Iran agrofood, которая пройдет 17-20 июня в Тегеране (Иран).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в число экспонатов войдут пищевые добавки, новые технологии и химические препараты для растений, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, а также ветеринарные средства.
Среди инноваций БГУ «Съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок». Они являются единственным видом биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в сортировке и специальных условиях утилизации, сохраняет вкус, аромат, эстетический внешний вид и стерильность продуктов. Новый вид обертки нетоксичен, полностью разлагается в организме человека и животных, способен в разы сократить использование пластика.
Посетители выставки познакомятся также с уникальной технологией Landscape по восстановлению грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря новому подходу грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени работы по борьбе с этими загрязнениями на территории нашей страны проводились путем сжигания загрязненных почв.
На стенде БГУ также продемонстрируют «Дезинфицирующие средства для обработки сельскохозяйственных производственных предприятий», «Ветеринарные биопрепараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных, мелких домашних животных, пушных зверей», биопрепарат для стимуляции роста корней овощных сельскохозяйственных растений «Корнеплюс» и др.
Продукцию БГУ представят в коллективном разделе научно-технических и инновационных разработок Национальной экспозиции Беларуси.
Международная выставка Iran agrofood – ключевое отраслевое мероприятие в области пищевого производства и сельского хозяйства в Иране. Основные разделы выставки: сельскохозяйственная техника, продукты питания и напитки, оборудование для их производства, общественное питание, хранение и упаковка, ингредиенты и др.
Выставка проводится ежегодно. В прошлом году ее участниками стали 311 организаций и предприятий. В этот раз свою продукцию представят Беларусь, Бразилия, Германия, Италия, Турция, Нидерланды и Россия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2022
Курсы в банках
на 16.06.2022
Конвертация в банках
на 16.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте