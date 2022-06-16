Власти Беларуси планируют повысить зарплаты медикам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в ближайшее время

Медицинским работникам в Беларуси повысят зарплаты, это произойдет в ближайшее время будет принят соответствующий документ.

«Буквально пару дней, и будут выкристаллизованы решения главы государства. По его поручению проработано правительством, какое будет повышение зарплат медицинских работников», - сказал министр.

По его словам, повышение зарплат охватит всех медиков Беларуси.

«Но у некоторых категорий, которые работают, с нашей точки зрения, на более важных, сложных участках, это повышение зарплаты будет больше», - предупредил Пиневич.

Впрочем, более конкретно можно будет говорить уже тогда, когда будет принято окончательное решение.

«В любом случае, качество и доступность оказания медицинской помощи для нас являются приоритетом», - заверил чиновник.