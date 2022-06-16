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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ МЕДИКАМ
17:28 16.06.2022
Власти Беларуси планируют повысить зарплаты медикам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в ближайшее время
Медицинским работникам в Беларуси повысят зарплаты, это произойдет в ближайшее время будет принят соответствующий документ.
«Буквально пару дней, и будут выкристаллизованы решения главы государства. По его поручению проработано правительством, какое будет повышение зарплат медицинских работников», - сказал министр.
По его словам, повышение зарплат охватит всех медиков Беларуси.
«Но у некоторых категорий, которые работают, с нашей точки зрения, на более важных, сложных участках, это повышение зарплаты будет больше», - предупредил Пиневич.
Впрочем, более конкретно можно будет говорить уже тогда, когда будет принято окончательное решение.
«В любом случае, качество и доступность оказания медицинской помощи для нас являются приоритетом», - заверил чиновник.
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