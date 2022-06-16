На базе ПТУП "Красный пищевик - Славгород" состоялось заседание Совета директоров кондитерской отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Белгоспищепром".

Согласно информации, на заседании обсуждались вопросы обеспечения внутреннего рынка кондитерскими изделиями, в том числе импортозамещение, выполнение доведенных показателей, увеличение доли отечественных производителей, приобретение сырья и вспомогательных материалов.

Кроме того, руководители предприятий акцентировали внимание на переориентации логистических цепочек, состоянии кондитерского рынка Беларуси и затронули другие актуальные темы.

Участники встречи посетили производственный цех фабрики "Красный пищевик - Славгород".