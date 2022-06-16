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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 720 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:46 16.06.2022
Попытку незаконного перемещения на территорию ЕАЭС крупной партии незадекларированных товаров стоимостью более 720 тыс. рублей выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно документам, представленным водителем литовской фирмы-перевозчика, транспортное средство IVECO следовало из Литвы. В автомобиле перевозились различные товары: от автозапчастей до косметических средств. При проверке установлено, что в грузовом отсеке находится более 22 тыс. «лишних» единиц товаров.
Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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