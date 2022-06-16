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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,6%
16:31 16.06.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 102,2%, с декабрем 2021 г. – 111,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 109,8% соответственно, промежуточные товары – 102,1% и 111,9%, потребительские товары – 102,3% и 110,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 106,6%, в том числе в растениеводстве –95,6% и 112,4% соответственно, животноводстве –102% и 104,8% соответственно.
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