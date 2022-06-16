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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ ДО КОНЦА ГОДА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ВУЗЫ


15:19 16.06.2022

В Беларуси должны до конца года определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы. Такую задачу поставил сегодня Лукашенко во время совещания с министрами здравоохранения и образования Дмитрием Пиневичем и Андреем Иванцом, а также ректором БГУ Андреем Королем и деканом биологического факультета Вадимом Демидчиком.

"Меня эта проблема постоянно волнует. Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы. Откровенно скажу, очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний наших молодых людей. Но и в ЦТ, мы видим это, есть очень много положительного. Вот что делать на сегодняшний день? Это последний год, когда мы должны дать ответ на этот вопрос", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"То есть вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальны. Мы отошли от собеседований различного рода (как мы с вами когда-то сдавали эти экзамены), пришли к ЦТ. Увидели там минусы, здесь плюсы и наоборот. Надо что-то сварить к концу года. И в будущем году, окончательно приняв решение, обществу обозначить. Это важнейший вопрос - вступительная кампания, как мы будем ее проводить уже с будущего года. Вот это очень важно. И в это вы погружены, все четверо, больше, чем кто-либо. Надо подтянуть еще специалистов, посоветоваться и сделать окончательные выводы", - заявил он.
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