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ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ОРГАНИЗУЕТ 17 ИЮНЯ ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ МИНЗДРАВА


14:46 16.06.2022

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Минэкономики организует 17 июня 2022 года онлайн-переговоры малого и среднего бизнеса с предприятиями Минздрава.

Как сообщает БФФПП, на переговорах речь пойдет о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, которая рекомендуется к освоению малому и среднему бизнесу на территории Беларуси.

В мероприятии, которые начнется в 10:00, примут участие следующие организации Минздрава: РУП "Белмедпрепараты", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", ПРУП "МИНСКИНТЕРКАПС", ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов", ОАО "Экзон", СОАО "Ферейн", ПУП "ФреБор".

Перечень товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Республики Беларусь по программе импортозамещения, представлены на сайте БФФПП.
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