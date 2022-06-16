На 1 июня 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 137,6 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 59,4 тыс. организаций и 78,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 995,0 тыс. физических лиц.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 83,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 78,6%. На организации государственного сектора приходится 16,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,4%, на физических лиц – 2,1%.

За пять месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет внесено 2,8 млрд рублей.