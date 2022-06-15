Стройтрест № 35 реализует в деревне Должа Витебского района инвестпроект по созданию на площадях ОАО «БелВитунифарм» производства белорусской вакцины от коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», сейчас генподрядный филиал СУ-201 завершает реконструкцию действующего производства для размещения небольшой линии, где произведут первую опытно-промышленную партию. Далее препарат будут выпускать на отдельном заводе, который построят здесь же.

Под экспериментальное производство вакцин на «БелВитунифарме» отведен восьмой этаж на действующем производстве. На сегодня все строительно-монтажные работы на объекте практически выполнены, за исключением зашивки потолков: строители ждут поставки и монтажа основного оборудования.

В ходе реконструкции были демонтированы старые конструкции, установлены новые каркасы под устройство лабораторий и производственных помещений.

«Отделку всех помещений трест выполнил из HPL-панелей собственного производства. Требования самые жесткие, как к операционным – стены без горизонтальных швов, минимальные допуски, идеальная точность между панелями и ни одного прямого угла, чтобы микробам негде было поселиться», - говорится в сообщении.

На этаже установлена система контроля доступа. Для прохода персонала в чистую зону предусмотрены тамбуры-шлюзы.

Объект будет сертифицироваться пo международному стандарту GMP - это соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Такой сертификат подтверждает соответствие уровня производства и контроля качества современным мировым стандартам. Поэтому на протяжении всей реконструкции строители ежедневно вели фотографию рабочего дня, соблюдали повышенные требования к уровню чистоты при проведении строительно-монтажных работ на всех этапах.

Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.