ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ», ГДЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ БЕЛОРУССКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА


13:05 16.06.2022

Стройтрест № 35 реализует в деревне Должа Витебского района инвестпроект по созданию на площадях ОАО «БелВитунифарм» производства белорусской вакцины от коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», сейчас генподрядный филиал СУ-201 завершает реконструкцию действующего производства для размещения небольшой линии, где произведут первую опытно-промышленную партию. Далее препарат будут выпускать на отдельном заводе, который построят здесь же.

Под экспериментальное производство вакцин на «БелВитунифарме» отведен восьмой этаж на действующем производстве. На сегодня все строительно-монтажные работы на объекте практически выполнены, за исключением зашивки потолков: строители ждут поставки и монтажа основного оборудования.

В ходе реконструкции были демонтированы старые конструкции, установлены новые каркасы под устройство лабораторий и производственных помещений.

«Отделку всех помещений трест выполнил из HPL-панелей собственного производства. Требования самые жесткие, как к операционным – стены без горизонтальных швов, минимальные допуски, идеальная точность между панелями и ни одного прямого угла, чтобы микробам негде было поселиться», - говорится в сообщении.

На этаже установлена система контроля доступа. Для прохода персонала в чистую зону предусмотрены тамбуры-шлюзы.

Объект будет сертифицироваться пo международному стандарту GMP - это соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Такой сертификат подтверждает соответствие уровня производства и контроля качества современным мировым стандартам. Поэтому на протяжении всей реконструкции строители ежедневно вели фотографию рабочего дня, соблюдали повышенные требования к уровню чистоты при проведении строительно-монтажных работ на всех этапах.

Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
валюта курс
EUR 2.6638
USD 2.5541
RUB 4.5014
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6638 -0.0013
USD 2.5541 -0.0046
RUB 4.5014 +0.068
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7600
USD 2.5800 2.6050
RUB 3.6000 4.5000
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0690
EUR/RUB 63.0000 76.7000
USD/RUB 58.0000 71.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте