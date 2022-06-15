|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ», ГДЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ БЕЛОРУССКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА
13:05 16.06.2022
Стройтрест № 35 реализует в деревне Должа Витебского района инвестпроект по созданию на площадях ОАО «БелВитунифарм» производства белорусской вакцины от коронавируса.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», сейчас генподрядный филиал СУ-201 завершает реконструкцию действующего производства для размещения небольшой линии, где произведут первую опытно-промышленную партию. Далее препарат будут выпускать на отдельном заводе, который построят здесь же.
Под экспериментальное производство вакцин на «БелВитунифарме» отведен восьмой этаж на действующем производстве. На сегодня все строительно-монтажные работы на объекте практически выполнены, за исключением зашивки потолков: строители ждут поставки и монтажа основного оборудования.
В ходе реконструкции были демонтированы старые конструкции, установлены новые каркасы под устройство лабораторий и производственных помещений.
«Отделку всех помещений трест выполнил из HPL-панелей собственного производства. Требования самые жесткие, как к операционным – стены без горизонтальных швов, минимальные допуски, идеальная точность между панелями и ни одного прямого угла, чтобы микробам негде было поселиться», - говорится в сообщении.
На этаже установлена система контроля доступа. Для прохода персонала в чистую зону предусмотрены тамбуры-шлюзы.
Объект будет сертифицироваться пo международному стандарту GMP - это соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Такой сертификат подтверждает соответствие уровня производства и контроля качества современным мировым стандартам. Поэтому на протяжении всей реконструкции строители ежедневно вели фотографию рабочего дня, соблюдали повышенные требования к уровню чистоты при проведении строительно-монтажных работ на всех этапах.
Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2022
Курсы в банках
на 16.06.2022
Конвертация в банках
на 16.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте