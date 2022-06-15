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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС ПРОВЕДЕТ 21 ИЮНЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММ
12:17 16.06.2022
21 июня специалисты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) в онлайн-формате проведут консультации по вопросам интеллектуальной собственности для заказчиков и исполнителей государственных программ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, трансляция будет доступна на YouTube-канале по ссылке (начало в 15.00).
В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы возникновения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
В качестве спикеров на мероприятии выступят ведущие эксперты НЦИС.
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