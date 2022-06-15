ЭКОНОМИКА РБ

НЦИС ПРОВЕДЕТ 21 ИЮНЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММ

12:17 16.06.2022 21 июня специалисты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) в онлайн-формате проведут консультации по вопросам интеллектуальной собственности для заказчиков и исполнителей государственных программ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, трансляция будет доступна на YouTube-канале по ссылке (начало в 15.00). В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы возникновения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. В качестве спикеров на мероприятии выступят ведущие эксперты НЦИС.