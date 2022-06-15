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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 47% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНСКА ПРИМЕНЯЮТ УСН
12:05 16.06.2022
Упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 46,9% столичных субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в январе-мае 2022 года применяли упрощенную систему налогообложения 64,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,5 тыс. организаций и 40,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
От данной категории плательщиков поступило 277,2 млн рублей, в том числе от организаций – 210,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 66,8 млн рублей.
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