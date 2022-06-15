Упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 46,9% столичных субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в январе-мае 2022 года применяли упрощенную систему налогообложения 64,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,5 тыс. организаций и 40,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

От данной категории плательщиков поступило 277,2 млн рублей, в том числе от организаций – 210,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 66,8 млн рублей.