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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ ВЫБОРОЧНО ПРОВЕРИТ 2352 СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


11:54 16.06.2022

На сайте Комитета госконтроля размещен план выборочных проверок на второе полугодие 2022 года, в который включено 2352 субъекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в план выборочных проверок включены проверочные мероприятия всех контролирующих и надзорных органов республики.

Напомним, что планирование осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Каждым контролирующим (надзорным) органом республики определены критерии оценки степени риска, в соответствии с которыми в план отбираются субъекты с высокой степенью риска.

Всего было проанализировано более 15 тыс. субъектов. По результатам проведенного анализа высокая степень риска присвоена 5,3 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 2352 субъекта. При этом 282 субъекта будут проверены в рамках совместных проверок одновременно несколькими контролирующими (надзорными) органами.

При этом 77,3% проверок будут проведены надзорными органами (по вопросам, касающимся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС (17,8% от общего количества), Минтруда и соцзащиты (16,7%), Минздрава (15,3%), Минприроды (12,7%), Госстандарта (11,3%), Минфина (7,2%).

Органы Комитета госконтроля запланировали 61 проверку (2,3%).
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