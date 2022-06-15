Торговые сети Беларуси продлевают десятипроцентную социальную скидку для уязвимых слоев населения до конца 2022 года. Соответствующее дополнительное соглашение 15 июня 2022 года подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и представители 17 торговых сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, за время своего действия соглашение показало результативность и востребованность среди населения: субъектами торговли активировано около 1,3 млн соответствующих карточек.

Ежемесячная сумма покупок у конкретной торговой организации представляется в размере, не превышающем бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 311,15 белорусского рубля).

В МАРТ отмечают, что в настоящий момент скидка в размере 10% представляется субъектами торговли в условиях действия ценового регулирования. В соответствии с соглашением, в случае отмены ценового регулирования, скидка увеличится до 15%.

Напомним, социальная скидка действует в белорусских магазинах с 17 января 2022 года. Выдается пенсионерам, инвалидам, многодетным и малоимущим.