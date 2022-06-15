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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ИЮНЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ


10:25 16.06.2022

В производстве экономических судов Беларуси на 1 июня 2022 года находилось 1244 дела об экономической несостоятельности (банкротстве).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них 1135 дел о банкротстве организаций частной формы собственности, или 91%.

В экономическом суде города Минска рассматривается 40,5% (504 дела) от общего количества находящихся в производстве дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 109 делам.

На начало июня завершены ликвидационные производства по следующим делам:

экономическим судом Витебской области в отношении Чашникского коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чашникское»;

экономическим судом Гомельской области в отношении открытого акционерного общества «Ветковский комбинат бытового обслуживания»;

экономическим судом Гродненской области в отношении коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Василевичи», Ивьевского унитарного коммунального предприятия бытового обслуживания населения.
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