ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 7,3 МЛРД РУБЛЕЙ

10:18 16.06.2022 За январь-май 2022 года Минск собрал 7 295,5 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 60,6% (4 420,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,4% (2 875,0 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (44,3% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,0%, по налогу на прибыль – 10,2%, по акцизам – 8,2%, налогу на доходы – 3,4%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,3%, земельному налогу – 1,3%, налогу на недвижимость – 1,2%.