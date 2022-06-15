|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛОСЬ НА 2,9%
09:16 16.06.2022
В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 716,1 тыс. тонн, молока – 3213,8 тыс. тонн, яиц получено 1399,2 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 87,5% производства яиц.
На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2022
Курсы в банках
на 16.06.2022
Конвертация в банках
на 16.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте