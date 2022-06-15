В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 716,1 тыс. тонн, молока – 3213,8 тыс. тонн, яиц получено 1399,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 87,5% производства яиц.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.