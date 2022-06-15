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ЭКОНОМИКА РБ


СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ИЗГОТОВИЛ ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ МОТОБЛОКОВ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ


17:54 15.06.2022

Сморгонский агрегатный завод (входит в «МТЗ-Холдинг») изготовил опытные образцы мотоблоков с дизельными двигателями — BELARUS-09D и BELARUS-09D-01. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информациии, модели мощностью 6,6 кВт оснащены одноцилиндровыми четырехтактными вертикальными дизельными двигателями с прямым впрыском топлива и воздушным охлаждением.

При этом BELARUS-09D-01 имеет электромеханические элементы управления (вал отбора мощности, блокировку дифференциала) и электростартерный запуск. Мотоблок представлен в усовершенствованной облицовке.

«Сейчас мы готовим документы на сертификацию мотоблоков, после ее прохождения сможем перейти на серийное производство. Продавать технику планируем в основном в странах ЕАЭС, Азии и Африки», - отметил заместитель главного инженера по подготовке производства и новой технике ОАО «САЗ» Дмитрий Чижевский.

В настоящее время на заводе серийно выпускаются мотоблоки только с бензиновыми двигателями.
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