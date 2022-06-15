Реальные располагаемые денежные доходы населения и Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2022 г. снизились на 1,2% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.